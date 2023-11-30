غرفة دبي تؤكد التزامها خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الرابع لعام 2023 مع مجموعات ومجالس الأعمال، حيث تناول الاجتماع جهود ومبادرات الغرفة لدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال المحلي في دبي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعد مجموعات ومجالس الأعمال من الركائز الرئيسية لمجتمع الأعمال في دبي، وعنصراً أساسياً في مناقشة المسائل المتعلقة بسياسات وتشريعات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، ولذلك من المهم جداً أن نستمر في التواصل مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال لتحسين بيئة الأعمال في دبي. وتساعدنا هذه المناقشات على تحقيق أهدافنا وأولوياتنا الاستراتيجية بتحفيز وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ دورنا كجسر للحوار بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف لوتاه قائلاً: «يعكس الحوار المستمر مع مجموعات ومجالس الأعمال التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة لمنظومة الأعمال في دبي، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للمال والأعمال».

ودعا مدير عام غرف دبي مجالس الأعمال للعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، ودعم توسع شركات الإمارة في الأسواق الخارجية، ودعم تجارة دبي البينية مع الأسواق العالمية، مشدداً على الدور الهام الذي تلعبه مجالس الأعمال في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

وناقش الاجتماع أيضاً المسائل والمواضيع المتعلقة بقرار مجلس الوزراء الأخير رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة؛ وكذلك القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة بموجب قانون ضريبة الشركات.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في النشاط التجاري والاقتصادي في دبي لأنها تضمن تمثيل جميع قطاعات الأعمال، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الإمارة.

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