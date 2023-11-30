%61 من سكان الإمارات يسعون لتجارب أكثر استدامة

المصدر: دبي - البيان

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يتطور سوق السفر الفاخر في الشرق الأوسط بسرعة كبيرة، ويمتد إلى ما هو أبعد من التجارب الفخمة ليشمل التراث والابتكار والاستدامة، إذ سيسلط خبراء السياحة من جميع أنحاء العالم، الضوء على سوق السفر الفاخر في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي سيقام من 6 إلى 9 مايو المقبل في دبي.

ويرغب المسافرون أصحاب الإنفاق المرتفع، في دفع مبالغ إضافية مقابل قيامهم بالتجارب التي لا تتسبب بأي ضرر على المجتمعات أو الأنظمة البيئية التي يتواجدون فيها، ووفقاً لورقة المعلومات العالمية للسفر والسياحة للعام 2023 الصادرة عن شركة يوغوف: السفر الفاخر بعد الجائحة، إذ يقول أكثر من 61% من سكان دولة الإمارات، إنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية مقابل القيام بتجارب السياحة المسؤولة والصديقة للبيئة والمستدامة.

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