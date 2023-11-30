«إينوك» و«نيستي» تعزّزان استخدام وقود الطائرات المستدام

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع «نيستي»، الشركة المتخصصة عالمياً في إنتاج وقود الطائرات المستدام، في خطوة تهدف لاستكشاف فرص توريد وشراء الوقود المستدام في المنطقة خلال السنوات القادمة، وذلك في خطوة تؤكد على نهج إينوك الاستباقي في تعزيز استدامة قطاع الطيران ومسؤوليته تجاه البيئة، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع طاقة الطيران على مستوى المنطقة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، ضمن خطط المجموعة لتزويد كل عملائها بوقود الطائرات المستدام عبر كامل شبكتها بحلول العام 2030، ما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية 80 %، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، ويؤكد على نهج إينوك الاستباقي في تعزيز استدامة قطاع الطيران ومسؤوليته تجاه البيئة.

وأكد سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، التزام المجموعة بخفض الأثر البيئي المرتبط بإمداداتها من الوقود، قائلاً: «توقيع هذه الاتفاقية، يؤكد التزام إينوك الراسخ بدعم هدف دولة الإمارات، المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، لقد أطلقنا خططاً لدمج وقود الطائرات المستدام بشكل كامل في عملياتنا التشغيلية في 2030، وذلك وضمن سعي إينوك الدؤوب لتحقيق الاستدامة».

استكشاف فرصبدوره، قال أليكسندر كيوبير نائب الرئيس - أعمال الطيران المتجدد في نيستي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يعد وقود الطائرات المستدام حلاً متاحاً لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن السفر الجوي، توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع إينوك لاستكشاف فرص توريد وقود الطائرات المستدام في السنوات المقبلة، يؤكّد التزامنا بدعم شركات الطيران في المنطقة، ويعكس أيضاً أهمية التعاون مع الشركاء الطموحين لزيادة توافر وقود الطائرات المستدام واستخدامها».

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