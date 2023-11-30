أسبوع أبوظبي المالي يطلق «الوساطة في الميتافيرس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل سوق أبوظبي العالمي ترسيخ مكانته في مجال الابتكار الرقمي، من خلال إطلاق مبادرة رائدة بعنوان «الوساطة في الميتافيرس»، حيث يقدم مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، مساحة رقمية فريدة لجلسات الاستماع والوساطة، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مشهد تسوية المنازعات باستخدام تقنيات الواقع الممتد المتطورة.

وتمكن المشاركون في أسبوع أبوظبي المالي من تجربة خدمات الميتافيرس التي تربط جميع أنحاء العالم بسهولة، حيث توفر المنصة الرقمية بيئة واسعة وآمنة لجلسات وساطة محصنة ببروتوكولات أمان متقدمة.

وتتميز الخدمة بسهولة الاستخدام والتفاعل، حيث تتيح استخدام أيقونات فيديو رمزية لجميع المشاركين ضمن البيئة الافتراضية للخدمة، وذلك بما يضمن تجربة قريبة من العالم الحقيقي. فيما تشمل ميزات الخدمة أيضاً، غرف الواقع الافتراضي الخاصة، وإعدادات التحكم، بالإضافة إلى مرافق آمنة لعرض المستندات.

وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: «تماشيًا مع التزامنا بالتميز وإحداث تأثير مستدام عبر جميع أنماط حل المنازعات، يعد تقديم خدمات التحكيم من خلال عالم الميتافيرس، هو خطوتنا الاستثنائية التالية لتحويل مجال الوساطة في جميع أنحاء العالم. وهذا ليس طموحاً، بل واقعاً سيغير قواعد هذا المجال بالنسبة للأطراف الراغبة في صياغة مستقبل حل المنازعات».

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