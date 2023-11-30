مؤشر سوق دبي يتماسك بدعم العقارات

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«دبي للمرطبات» و«ديوا»، في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 186.4 مليون درهم، وبنسبة 49 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 381.9 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم أسهم قطاع العقارات الذي ارتفع 0.82 %، وأغلق المؤشر عند 3999.58 نقطة، منخفضاً 0.22 %. وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 12 سهماً في السوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «دبي للمرطبات» 8.3 %، و«اكتتاب القابضة» 2.8 %، و«إعمار العقارية» 1.2 %، و«ديوا» 0.8 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بأكثر من 68 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 143.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75.7 مليون درهم.

من جهة أخرى، وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.13 %، إلى 9553.45 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم «غذاء القابضة» 5.2 %، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 4.55 %، و«الخليج اﻻستثمارية» 3.45 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 2.8 %، و«ألفا ظبي القابضة» 2.5 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 218.5 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 100.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً 98.25 مليون درهم، ومرتفعاً 0.15 %، ليغلق عند 13.58 درهم.واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و381.9 مليون درهم في سوق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز