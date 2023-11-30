«عمومية كيو القابضة» تقر الاستحواذات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة كيو القابضة، على الاستحواذ على كامل أسهم إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية، وأي إتش سي كابيتال القابضة في شركة «مدن» العقارية.

ووافقت العمومية أيضاً على قيام الشركة بالاستحواذ على أسهم إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية في شركات أبوظبي الوطنية للمعارض، ميزا للاستثمارات،الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود،الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود، أوركس أكشن ريستركتد ليميتد.

كما وافقت على قيام الشركة بإصدار عدد 25.6 مليار من السندات إلزامية التحول إلى أسهم، بقيمة اسمية 1 درهم لكل سند، لصالح إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية، وأي إتش سي كابيتال القابضة، أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما، حسب ما يحدده الطرفان، مقابل الاستحواذ على الأسهم.

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