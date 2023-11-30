أمنيات تضع حجر أساس مشروع «فيلا دورشيستر كوليكشن دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمنيات، وضع حجر الأساس لانطلاق الأعمال الإنشائية مشروع «فيلا دورشيستر كوليكشن دبي»، وذلك بعد الإطلاق الناجح للمشروع في يونيو الماضي.

وتأتي الخطوة، بعد الإعلان عن استحواذ شركة أمنيات على «مراسي باي مارينا»، في منطقة برج خليفة، في سبتمبر الماضي. ويتميز بهيكل وبناء من توقيع «فوستر آند بارتنرز»، وبالتعاون مع ثنائي التصميم الفرنسي، جيل إيه بواسييه. ويصل ارتفاع المبنى إلى 150 متراً، ويمتد على مساحة تزيد على 270 ألف قدم مربعة، موزعة على 30 طابقاً، ويضم 38 وحدة سكنية

وقال مؤسس ورئيس شركة أمنيات، مهدي أمجد: «يكتسب الإعلان عن أن الأعمال الأساسية والإنشائية في مشروع «فيلا» تجري على قدمٍ وساق، أهمية خاصة، لاسيما أنه لم يمضِ سوى أربعة أشهر فقط على إطلاق المشروع، كما تجسد هذه اللحظات، بدء مسيرة التحول في مراسي باي مارينا». وتم بيع الوحدات السكنية في مشروع «فيلا، دورشيستر كوليكشن، دبي»، بالكامل تقريباً، ومن المتوقع أن يتم التسليم وإنجاز المشروع في الربع الأخير من العام 2026.

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