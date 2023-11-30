«إتش أند إتش للتطوير» تطلق مشروعها «ايدن هاوس – ذا كنال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «إتش أند إتش للتطوير»، مشروعها الجديد «ايدن هاوس – ذا كنال»، على مقربة من قناة دبي المائية. ويأتي المشروع الرائد، الذي أطلقته الشركة خلال حفل كبير في منتجع فورسيزونز دبي على شاطئ جميرا، في إطار خطتها التوسعية لهذه العلامة التجارية، لاسيما بعد الإقبال الذي حققه مشروعها السكني «ايدن هاوس» في منطقة البدع.

وأعلنت الشركة، عن تعيين شركة «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» وسيطاً عقارياً حصرياً لمشروعها الجديد. وأبرمت «إتش أند إتش للتطوير»، شراكة استراتيجية أخرى مع «جلوبال بارتنرز»، شركة إدارة الأموال المؤسسية المتخصصة في سوق العقارات المتنامي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والخاضعة لـ«سلطة دبي للخدمات المالية».

وقال مارتن ليندر، الرئيس التنفيذي في «جلوبال بارتنرز»: «يسرنا إطلاق مشروع «ايدن هاوس – ذا كنال» المميز بالتعاون مع «إتش أند إتش للتطوير»، التي تعد شريكنا العقاري ضمن هذا المشروع، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعها السكني «ايدن هاوس» في منطقة البدع». ويتكون المشروع الجديد من مبنى بستة طوابق مع 93 شقة سكنية مع وحدات دوبلكس بحديقة، و3 شقق بنتهاوس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز