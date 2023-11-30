جمال صالح: نتوقع نمواً قوياً في أرباح البنوك الوطنية في 2023 و2024

المصدر: أبوظبي - وام

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توقّع جمال صالح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، أن تحقق البنوك الوطنية نمواً قوياً في أرباحها في عامي 2023 و2024. وقال صالح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي «واثقون من قدرة البنوك الوطنية على مواصلة الأداء القوي في السنوات القادمة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات».

وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، نجح في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وذلك في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وقال «تظهر بنوك الإمارات تميزها وتفوقها عاماً بعد عام، وهو ما يضعها في مصاف بنوك العالم من حيث الثقة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى متانة ومرونة هذا القطاع، الذي حقق نمواً بنسبة 1200 % على مدار العشرين عاماً الماضية، ما يعني تضاعفه بواقع 12 مرة».

ووفق استبيان مؤشر الثقة السنوي سجلت المصارف الإماراتية معدل 84 %، لثقة العملاء في 2022، ليتفوق على المتوسط العالمي الذي بلغ 67 %.

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