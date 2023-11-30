9 إلى 12 % عوائد الأسهم الخليجية

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت بنك «سيكو» التقرير الثالث لنتائج الاستطلاع السنوي للمستثمرين والذي يستعرض ويحلل التوقعات الاقتصادية والعائدات المتوقعة لمختلف فئات الأصول للمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تحليل البيانات التي شملت توقعات 190 من كبارالتنفيذيين، فضلاً عن مدراء الصناديق والاستثمارات، والشركات الاستثمارية والذين يمثلون مختلف المؤسسات الخليجية والشركات متعددة الجنسية.

واستناداً على تحليل سيكو، فإن المستثمرين يتوقعون عائدات على الأسهم المدرجة في السعودية والإمارات وقطر تتراوح ما بين 9 و 12 % لعام 2024 مقابل 9 و 11% لعام 2023، وارتفعت العائدات المتوقعة لكل من الكويت وعُمان والبحرين لتتراوح بين 9 و 12% مقارنة مع 6 و 8% في العام الماضي.

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