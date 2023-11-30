التخفيضات الكبرى وتفاوت توجّهات المستهلكين

المصدر: (دبي - البيان )

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أكد استطلاع جديد أجرته كاسبرسكي عن عادات المستهلكين في الشراء في العروض والتخفيضات التجارية في أنحاء العالم، وخاصة الجمعة السوداء والإثنين الإلكتروني في شهر نوفمبر، أن 93% من عمليات الشراء عالمياً تتم بشكل عفوي في الجمعة السوداء والإثنين الإلكتروني، واكتشفت كاسبرسكي أيضاً أن وسائط التواصل الاجتماعي تسهم بشكل كبير وغير متوقع في نتائج المبيعات في أحداث العروض، إذ يحاول 71% المستهلكين الحصول على أي عروض خاصة يوصي بها المؤثرون المفضلون لديهم، بينما يقول 50% من المشاركين في الاستطلاع في أنحاء العالم إنهم مستعدون لشراء شيء من دون تخطيط مسبق إذا قام أحد أصدقائهم أو فرد من عائلتهم بتوصيته لهم.

وتعد النساء الفئة الأكثر استغلالاً للعروض الكبيرة، إذ قالت 22% منهن إنهن سيقمن بعمليات شراء من دون تخطيط مسبق في الجمعة السوداء والإثنين الإلكتروني، بينما شاركهن القول 17% من الرجال فقط.

كما يجدر ذكر المشاركة البارزة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، إذ يقول 23% منهم إنهم دائماً سيقومون بعملية شرائية من دون تخطيط في هذه الأحداث، ما يُعد أكثر بكثير من أي فئة عمرية أخرى.

أما بالتطرق إلى أهمية أحداث العروض الكبيرة بالنسبة للمستهلكين، فيقول 71% إنهم مستعدون للانتظار حتى الأحداث الكبيرة مثل الجمعة السوداء أو الإثنين الإلكتروني للحصول على أفضل الصفقات الشرائية، بينما يقول 79% إنهم يستفيدون من الفترة التي تسبق هذه الأحداث للتخطيط لمشترياتهم الكبرى سابقاً، وذلك على أمل الاستفادة القصوى من التخفيضات والعروض المتميزة.

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