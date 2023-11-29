فعاليات اقتصادية: «يوم الشهيد» مناسبة لمواصلة بناء وطننا ليتصدر دول العالم

المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة بمناسبة يوم الشهيد، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 نوفمبر من كل عام، أن التضحيات التي سطرها شهداؤنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف.

وقالوا إن يوم الشهيد يشكل مناسبة وطنية مهمة وغالية على قلوب شعب الإمارات، إذ تحمل معاني عميقة تُذكرنا بأبناء الوطن ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل رفعة وعزة دولة الإمارات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن وصون أمنه واستقراره، ودفاعاً عن مبادئ الحق وحماية أرواح الأبرياء، مؤكدين أنها مناسبة نجدد فيها عهد الانتماء للوطن وقسم الولاء لقيادتنا الرشيدة لمواصلة بناء وطننا العزيز، ليكون في صدارة دول العالم في المجالات كافة، وأن نضمن كل سبل التقدم والرخاء لأجيالنا القادمة.

وعبروا عن اعتزازهم بالجهود المخلصة التي تتجسد في كل فئات وأطياف المجتمع الإماراتي وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار الذين قدّموا بدمائهم الطاهرة أبهى صورة عن التضحية والوفاء حيث ستبقى ذكراهم محفورة في ذاكرة الجميع.



محطة مضيئة

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن يوم الشهيد مناسبة جليلة للفخر والاعتزاز بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي إن ما تشهد دولتنا الإمارات هذه الأيام من مناسبات وطنية، إنما هو تجسيد لمعاني الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة، لافتاً إلى أن يوم الشهيد مناسبة لإحياء ذكرى الشهداء الذين باتوا القدوة والنموذج للأجيال القادمة بالتضحية في سبيل الوطن.



قدوة ملهمة



وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن يوم الشهيد يشكل مناسبة وطنية مهمة وغالية على قلوب شعب الإمارات، إذ تحمل معاني عميقة تُذكرنا بأبناء الوطن ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل رفعة وعزة دولة الإمارات، ومن أجل المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن وصون أمنه واستقراره، ودفاعاً عن مبادئ الحق وحماية أرواح الأبرياء.

وأضاف البستاني أنه في هذا اليوم نؤكد وقوفنا وتضامننا مع أسر الشهداء وذويهم، بما يُعزز قيم التلاحم والتماسك والوحدة المتأصلة في المجتمع الإماراتي، كما نعاهد قيادتنا الحكيمة على مواصلة بذل الجهود لرفعة وازدهار دولتنا الفتية، والمحافظة على نموها المستدام في جميع المجالات.



نماذج ساطعة



وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «بمناسبة يوم الشهيد، نقف جميعاً بفخر واعتزاز لنتذكر ونكرم تضحيات أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لوطنهم، وصوناً لأمنه واستقراره، وحماية لهويته وتاريخه ومقدراته وإنجازاته، لتبقى رايته خفّاقة فوق هاماتنا أبد الدهر. وسيظل هؤلاء الأبطال نماذج ساطعة في حياتنا لنستلهم منهم معاني التفاني والقيم الوطنية السامية».

وأضاف الزفين أن من حقهم علينا في هذه المناسبة العزيزة، أن نجدد عهد الانتماء للوطن وقسم الولاء لقيادتنا الرشيدة لمواصلة بناء وطننا العزيز، ليكون في صدارة دول العالم في المجالات كافة، وأن نضمن كل سبل التقدم والرخاء لأجيالنا القادمة.



ذكرى وطنية عظيمة

وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن يوم الشهيد يمثل ذكرى وطنية عظيمة نوجه من خلالها تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن مجسدين بأمانة أسمى قيم التضحية والشهادة والعطاء التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات، كما يرسخ حالة الوعي والتقدير وبناء الثقافة الوطنية التي نلتف حولها لتعميق مفاهيم الشهادة ومكانة الشهيد والعمل بروح واحدة من أجل أداء الواجب الذي نفخر به والاتجاه بيقين نحو نصرة الحق وتحقيق العدل في كل مكان رافعين راية الإنسانية من محبة وتسامح وسلام.

وأضاف أن هذه المناسبة العظيمة تبرز فخر أبناء الإمارات بشهدائهم ونضالهم في ساحات الكرامة والعزة، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يجسد عمق تلاحمنا الوطني وقوة اتحادنا وعظمة بطولات شهدائنا الذين لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب ونصرة الحق في ساحات وميادين العزة والمجد.

ترسيخ قيم الوفاء والعطاء

أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يوم الشهيد الذي يصادف تاريخ 30 نوفمبر من كل عام يعزز ويرسخ قيم الوفاء والعطاء للوطن، كما يعد ذكرى خالدة لمواصلة الارتقاء بمنجزات دولة الإمارات.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن تضحيات شهداء الوطن تضيء دروبنا وتحفزنا على مواصلة مسيرة التقدم، وتدفعنا نحو بذل الغالي والنفيس للارتقاء بمنجزات وطننا ومكتسباته، وتقديرنا لهذه الذكرى العطرة، يعد دليلاً واضحاً على التلاحم والتكاتف ووسام شرف وكرامة يتزين به شعب الإمارات، وسيظل يوم الشهيد ذكرى نبيلة تخلد مآثر شهدائنا وتضحياتهم، وتعزز انتمائنا إلى هذا الوطن المعطاء.

ترابط حقيقي

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات، نقف فيها إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبطال الذين سطروا بدمائهم أنبل قصص التضحية والعطاء في ميادين العز والكرامة وضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وضمان أمنه واستقراره، مؤكداً أن يوم الشهيد هو يوم رد للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة الحكيمة والشعب.

وأشار عبدالله سلطان العويس في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: مع تجدد هذه المناسبة كل عام، تتعزز روح الفداء والإخلاص والشجاعة لتبقى من صفات أبناء الأمارات جيلًا بعد جيل، فهذه المناسبة الوطنية الغالية، تبث الروح الوطنية وتضيء على مسيرة شهداء ضحوا بأرواحهم وكانت تضحياتهم من عوامل رسوخ الاتحاد ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

مواقف مشرفة

قال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، إن يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، هو يوم المجد والفخر بالبطولات التي سطرها شهداء الوطن بأحرفٍ من نور وفيه نستحضر مواقفهم المشرفة وقيم التفاني والولاء والانتماء التي جسّدوها بأرواحهم فتركوا علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات نستلهم منها دروساً في حب الوطن والتضحية من أجل رفعته.

واختتم الشامسي «نحن جميعاً نعاهدهم في يومهم ونعاهد ذويهم الذين أصبحوا أعلاماً بيننا أن نواصل رسالتهم الإنسانية النبيلة للدفاع عن استقرار دولة الإمارات ووحدتها وعزتها وبناء غد أفضل لأجيال المستقبل والحفاظ على مقدّرات دولتنا ومواردها المتنوعة».

ذكرى وطنية خالدة



وأكد أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يوم الشهيد هو ذكرى وطنية خالدة في قلوب شعب الإمارات وأن ما قدمه شهداء الوطن الأبرار مصدر إلهام للأجيال القادمة لمواصلة تعزيز رفعة البلاد.

وقال القبيسي، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، «في هذه الذكرى التي تتجدد في كل عام نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، والأبطال من أبناء دولة الإمارات الذين قدموا أروع أمثلة العطاء والفداء في حب الوطن».

وأضاف القبيسي: سطر الشهداء بطولات تاريخية ستبقى خالدة في أذهاننا وذاكرة أجيالنا القادمة من أجل رفعة الوطن الغالي، وعزته، ومناصرة للحق وإعلاءً للقيم الحضارية والإنسانية السامية والراسخة في نهج دولتنا ونفوس أبنائها.



مجد وكرامة



وقال محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم الشهيد هو يوم عز وفخر، ومناسبة وطن ووفاء شعب لأرواح شهدائه الكرام البررة، الذين أناروا سماء الوطن بنور أرواحهم وعطروا أرضها بزكي دمائهم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد أسمى قيم التلاحم والوحدة والترابط بين أبناء الوطن، جنباً إلى جنب في ظل القيادة الحكيمة للتعبير عن العرفان والامتنان للبطولات التي جسدها شهداء الوطن الأبرار بدمائهم في صفحات المجد، لتبقى تضحياتهم نبراساً ينير لنا وللأجيال القادمة درب البذل والعطاء تلبية لنداء الواجب للوطن.

وأكد العوضي أننا إذ نقف في يوم الشهيد وقفة عزة وفخار بأبناء وطننا الذين ارتقوا، ملبيين نداء الواجب حاملين لواء الشجاعة نجدد العهد والوعد، بأن نبقى دائماً أوفياء لوطننا المعطاء، وقيادتنا الحكيمة من أجل رفعة دولتنا الغالية وتعزيز مكانتها بين الأمم.

تضحية وبطولة

وقال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، «إن يوم الشهيد الإماراتي يمثل وسام فخر وعزة لشعب الإمارات، ورسالة وفاء لشهدائه الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حفاظاً على أمنه وكرامته».

وأضاف آل صالح أن هذه المناسبة الوطنية لها أهمية كبيرة ورمزية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، وتأتي لتؤكد قيم الولاء والانتماء والتضحية والفداء المتأصلة في نفوس أبناء وبنات الإمارات، فهي موروث عِز من الآباء والأجداد، يعكس للعالم أجمع مدى التلاحم والترابط بين الشعب والقيادة، وهي كذلك منهج راسخ مستمد من عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة.

وأكد آل صالح أن الكلمات تقف عاجزة عن التعبير عن مدى تضحية وبطولة وشموخ أبناء الإمارات، وهم يسطرون بدمائهم الزكية صفحات ناصعة من الإيثار والفداء، مقدمين أرواحهم الطاهرة فداء للبلاد لتبقـى راية الوطـن عاليـة خفاقة، وإن الكلمات لا تفي غرضها فلا نستطيع أن نوفيهم حقهم، فقـد نالوا شرفاً وعـزة وخلوداً، فالشهيد يرتفـع ويرتقي منازل العلى بقدر ما قدم وافتدى من تراب وطنه وشرف أمته.

ولاء وانتماء

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن يوم الشهيد هو يوم الوفاء والاعتزاز بشهداء الوطن الذين جسّدوا أسمى مشاعر الولاء والانتماء لوطنهم فبذلوا أرواحهم الغالية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الإمارات وقدموا أروع التضحيات ورفعوا اسم وطنهم عالياً فاستحقوا الخلود ومثّلت تضحياتهم دروساً في الشجاعة والإقدام، لافتاً إلى أن الاحتفاء بيوم الشهيد يعبر عن مدى التلاحم والتآزر بين القيادة الحكيمة وشعب الإمارات الوفي الذي يقف صفاً واحداً خلف راية وطنه ليواصل الجميع مسيرة البناء والتنمية للحفاظ على المكتسبات والإنجازات ومضاعفتها من خلال تنمية الجهود والعمل على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في النهوض بالإمارات لتبقى في الصدارة بين الأمم.

إعلاء راية الوطن

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يوم الشهيد هو اليوم الذي نحتفي فيه ببطولات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لوطنهم، وسطروا بدمائهم الزكية أسمى ملاحم التضحية والفداء، حتى غدوا قدوة لنا جميعاً في مواصلة السعي لإعلاء راية الوطن. ونقف في هذا اليوم خلف القيادة الرشيدة لاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء، ومواصلة السعي للحفاظ على مكتسبات شهدائنا البررة، وصون تضحياتهم ورعاية أسرهم وذويهم، التزاماً بقيم النزاهة والالتزام المجتمعي والابتكار والقيادة الاستراتيجية والعمل الجماعي».

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