300 مستثمر دولي يشاركون في «القمة العالمية للأعمال» بدبي 7 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن تقام القمة العالمية للأعمال «Freedom Business Summit» على مدار يوم واحد، في 7 ديسمبر في قرية المعرفة بدبي، وهي فعالية مخصصة للمواطنة العالمية وحرية الأعمال، وستجمع قمة الحرية الأولى في المنطقة أكثر من 300 مستثمر دولي ومسؤول حكومي ومفكر مستقبلي، وخبراء المواطنة العالمية في الإمارات، للكشف عن الفرص الاستثمارية المزدهرة، واستكشاف السيادة المالية، من خلال بناء فرص التمكين الاقتصادي عبر الحدود.

ويسعى هذا الحدث للبحث عن أفضل الخيارات للحصول على المواطنة الثانية (الجنسية المزدوجة)، وبرامج الإقامة والاستثمارات الدولية في الجزر، لا سيما الاطلاع على الاستراتيجيات القانونية الخارجية والسيادة، إلى جانب فرصة تحقيق الخطة «ب» لنمط حياة مستقبلي مستقل.

ويوفر الحدث فرصة فريدة للوصول إلى شبكة واسعة ومختارة من رواد المجال المتميزين، بما في ذلك خبراء صناعة المواطنة المشهورين، والوافدين العالميين، والمستثمرين الدوليين وممثلي الحكومة، والمطورين العقاريين وأصحاب الأموال والأرصدة المالية من كبار المسؤولين التنفيذيين (المستوى ج)، والمستثمرين المشهورين البارزين.

كما ستشهد هذه الفعالية حضور مجموعة بارزة من المتحدثين، ومنهم، على سبيل المثال، كريستين سوراك، وهو مؤلف وأستاذ مشهود له في كلية لندن للاقتصاد، وبول بريسون المدير الإداري في فيرتورون، وباندو باديامادهان المدير والاستشاري الأول في شركة «إنديسب أي دي» في إندونيسيا، وأليكس تشيهاد المدير العام في بينانس، إلى جانب عدد من الخبراء في هذا المجال.

تهدف «قمة الحرية للأعمال» هذا العام، للتركيز على فرص الاستثمار في إندونيسيا، وإطلاق التأشيرة الذهبية.

وقال دينيس دوفغال مؤسس قمة الحرية للأعمال: «نحن سعداء بهذا الحدث الرائد، الذي يجمع الرواد والمستثمرين العالميين والخبراء وأصحاب الرؤى، من أجل استكشاف غير مسبوق للاستثمارات الدولية، وخيارات المواطنة الثانية. ومع التركيز بشكل خاص على الفرص المزدهرة لإندونيسيا، واستثمارات بالي العقارية، من المقرر أن نقدم تجربة مذهلة مصممة لمساعدة الحضور على رسم مسار نحو مستقبل مالي أكثر تمكيناً وأماناً».

ويشارك في تنظم القمة العالمية للأعمال، شركة إليكس فيلا، وهي شركة عقارية في بالي، تتمثل مهتمتها في توفير حياة فاخرة بأسعار مناسبة للجميع.

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