«إكستنت» تستعرض أداء تأسيس وتطوير الأعمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت مجموعة «إكستنت أي إي»، المتخصصة في تقديم خدمات إدارة الأعمال للشركات في الإمارات، الأداء المتميز لتأسيس وتطوير الأعمال في دبي، مبرزة النمو الاقتصادي المذهل في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.

وقال الدكتور أسامة الأسمر، المؤسس والمدير التنفيذي للمجموعة: يسعدنا أن نستعرض مشهد الأعمال المزدهر في دبي، والذي كان بمقام نقطة جذب للمستثمرين الدوليين، وكان التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار أحد عوامل تعزيز نجاح العديد من الشركات، ما يشرفنا أن نكون قوة دافعة للنهضة الاقتصادية في دبي.

وأضاف: إننا ملتزمون مهمتنا المتمثلة في تهيئة بيئة تعزيز ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة لتفانينا الذي لا يتزعزع نحو الدعم المستمر للشركات، في سعيها لتحقيق الازدهار طويل الأمد في سوق دبي الديناميكية.

وتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو 4.2% بحلول نهاية سنة 2023، بعد زيادة تسجيل الشركات بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبرز المكانة البارزة التي تتمتع بها دبي باحتسابها مركزاً تجارياً عالمياً، ويدل على التوسع الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين بسوق الإمارة.

ولفت إلى أن دبي تُعد مركز ابتكار عالمياً في مجال الأعمال وريادة الأعمال، ويعد توسع العلامة التجارية «إكستنت» شهادة على التزامنا أن نكون في طليعة التميز في مجال الأعمال، ونقطة تحول مهمة في استراتيجية نمو الشركة.

وأشار إلى أن «إكستنت» ملتزمة تمكين الشركات وتمهيد طريق نجاحها ضمن المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة، مع التركيز على التميز ورضا المتعاملين، إذ أدت الشركة دوراً حاسماً ومُجدياً في توجيه المتعاملين المحليين والدوليين نحو تحقيق أهداف أعمالهم.

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