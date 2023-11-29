طيران الإمارات تحث رولز رويس بالتركيز على أداء المحركات

المصدر: باريس – رويترز

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حث رئيس طيران الإمارات شركة رولز رويس على "العودة إلى الأساسيات" والتركيز على أداء محركاتها بعد يوم من إعلان شركة تصنيع المحركات البريطانية عن خطط لزيادة أرباحها إلى أربعة أمثال.

وارتفعت أسهم رولز رويس بعد أن كشف رئيسها التنفيذي توفان إرجينبيلجيك الثلاثاء عن استراتيجية لزيادة أموال الشركة بما يشمل زيادة حادة في هوامش الأرباح و"تسعير قائم على القيمة"، مما يشير إلى ارتفاع قيمة فواتير الخدمة. لكن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، الذي انتقد شركة رولز رويس في معرض دبي للطيران هذا الشهر بسبب أسعار المحركات وأداء أكبر محرك لها، بدا غير متأثر بالخطط التي تعتمد بشكل كبير على زيادة هوامش الأرباح من المحركات.

وقال لرويترز في مقابلة "إذا كان لديك محرك... لا يعمل كما ينبغي، فسترتفع تكاليفك. لكن قدرتك على استخلاص القيمة من العميل ستنخفض ببساطة لأن العميل لن يقبل بعدم الأداء".

وأضاف "الأطفال في الروضة يفهمون جيدا ما هو السبب والنتيجة. صنع منتجك بالشكل الصحيح، وصممه وفقا لما يريده العميل، وامنحه هذا المستوى العالي من الدقة. ونعم، من المفارقات، أنه يمكنك استخلاص قيمة أكبر لأموالك من الأرباح وفقا لشروط استثمارك".

ويتذكر كلارك أنه قال لشركة تصنيع المحركات خلال المفاوضات، التي مهدت الطريق في نهاية المطاف لطلبية أخرى لشراء الطائرة الأصغر حجما إيه350-900 "قلت يا رفاق، إنكم بحاجة للعودة إلى الأساسيات. صمموا محركات تلبي ما تريده قاعدة العملاء".

واعترفت رولز رويس بأن فترة توقف المحرك إكس.دبليو.بي-97 عن العمل كانت أكبر من المتوقع. وقال إرجينبيلجيك الثلاثاء إن مشكلة فترة عمر المحرك تقتصر على الطراز إكس.دبليو.بي-97 المستخدم في الطائرة إيه350-1000 وفي الأحوال الجوية القاسية فقط. وأضاف أن رولز رويس تعمل مع إيرباص على "تحسين هذا المحرك للوصول به إلى مستوى رائع".

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