دبي تحتضن أكبر معرض للأحذية والمنتجات الجلدية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن دبي أكبر معرض للأحذية والمنتجات الجلدية «ديفليكس 2023»، الذي يقام أول مرة في المنطقة في الفترة من 11 وحتى 13 ديسمبر.

وفي ظل ارتفاع الطلب على سوق الأحذية والمنتجات الجلدية في الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، والمقدر بنمو يزيد على 7% سنوياً، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول العام المقبل.

وفي بيان صادر عن Verifair، المنظمين لمعرض ديفليكس 2023، الذي سيقام في دبي فيستيفال أرينا، بدبي فيستيفال سيتي، تمت الإشارة إلى مشاركة أكثر من 250 منتجاً رائداً في صناعة الأحذية والجلود والإكسسوارات الجلدية من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث الفريد من نوعه، وسيتم عرض أكثر من 10,000 خط إنتاج.

وقال جين جوشوا، المدير الإداري لشركة Verifair: «على الرغم من ضغوط التضخم وبيئة الاقتصاد الكلي، استمر إنفاق المستهلكين على منتجات الأحذية والجلود في النمو، مع إسهام الأسواق الرئيسة في الطلب مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة. وفي هذا السياق، يقدم معرض ديفليكس 2023 مكاناً شاملاً لاستكشاف شراكات تجارية جديدة في الأعمال والحصول على المنتجات من عدة أسواق عالمية تحت سقف واحد».

المصنعون والمنتجون في ديفليكس يأتون من أبرز مراكز إنتاج الأحذية والجلود من تركيا، ومصر، والهند، وسريلانكا، والصين والإمارات العربية المتحدة، وسيكون لتركيا والهند ومصر أجنحة رسمية في المعرض، وستشارك الهند وحدها بـ60 مشاركاً من أكبر المُنتجين والمُصدّرين في المعرض تحت رعاية مجلس صادرات الجلود، ووزارة التجارة والصناعة، وحكومة الهند.

وأشارت دراسة أجرتها Mordor Intelligence إلى أن سوق المنتجات الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سيصل إلى 21.23 مليار دولار بحلول سنة 2025، كما قالت الدراسة إن النمو يعتمد بشكل كبير أيضاً على تجارة التجزئة متعددة القنوات في المنطقة، مضيفةً إن مُصنعي الجلود كانوا يركزون كذلك على الابتكار في التصميم واستخدام الجلود النادرة لتلبية طلب العملاء ذوي التوجهات الراقية وعالية المستوى.

وشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في الإيرادات، يدعمه التضخم وزيادة إنفاق المستهلكين. ووفقاً لتوقعات إستاتيستا، فمن المنتظر أن ترتفع قيمة مبيعات التجزئة غير الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 39 مليار دولار بحلول سنة 2026 مقارنةً بسنة 2021.

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