الأكبر في سوق دبي.. اكتتاب «تاكسي دبي» يتجاوز المستهدف بـ 130 مرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً. وقد بلغ حجم الطرح تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار). وقد أكدت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح المُعلن عنه مسبقاً والذي يتكون من إجمالي 624,750,000 سهم، أي ما يعادل 24.99 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 150 مليار درهم (حوالي 41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، ما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي.

سيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار) يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي «المساهم البائع»، بعد التسوية لتغطية أي نفقات تتعلق بالطرح.

وترى شركة تاكسي دبي أن سعر الطرح النهائي يمثل فرصة جذابة للغاية للمستثمرين ويؤكد التوقعات الكبيرة لنمو الشركة، التي تتمتع بالأصول القوية والحصة السوقية المهيمنة والوضع المالي الراسخ، إضافة إلى ثقة المساهم البائع في رؤية دبي ونموها على المدى الطويل.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «إن الطلب القوي على أسهم الطرح، والذي تجاوز القيمة المستهدفة بنحو 130 مرة، يعكس قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها شركة تاكسي دبي، والتي ترتكز على النمو الاقتصادي والسكاني والسياحي القوي في دبي ورؤية النمو والتنقل والاستدامة الرائدة عالمياً. وتعتبر هذه الفترة على درجة كبيرة من الأهمية لشركة تاكسي دبي وللمستثمرين الجدد، في ظل توقعات النمو الكبيرة للشركة المدعومة بالتوسع المستمر لأسطولنا، ومع مواصلتنا الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز حضورنا في جميع أنحاء دبي وفي الإمارات المجاورة. كما تفخر الشركة كذلك بدعم برنامج الخصخصة في دبي والإقبال الهائل الذي شهدته من جانب المستثمرين والمستوى الكبير من الطلبات، ما يعكس الثقة القوية في دبي ودعم التوسع في سوق دبي المالي».

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليارات درهم (حوالي 1.26 مليار دولار). وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01 % من رأس مال الشركة الحالي.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا من خلال شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، تحت الرمز «DTC» ورقم التعريف الدولي «AEE01356D236»، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

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