23 ألف زائر لـ «أسبوع الساعات دبي» بزيادة 42%

المصدر: دبي - البيان

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اختتم أسبوع الساعات دبي أكبر نسخة له وأكثرها نجاحاً، مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار والعلامات المشاركة والإطلاقات الحصرية وغيرها.

واستقطبت الفعالية على مدى خمسة أيام 23 ألف زائر بزيادة في عدد الحضور بنسبة 42% عن النسخة السابقة، حيث سلطت الضوء على رؤية دبي ودولة الإمارات الهادفة للوصول إلى موقع الريادة وتعزيز حضورها بصفتها مركزاً مبتكراً للثقافة والتراث والفنون. واستضافت الفعالية المرموقة مجموعة بين أبرز علامات القطاع والرؤساء التنفيذيين وصناع الساعات والشركات الفرعية والشركاء، لدعم التوجهات الرائدة وتعزيز الحوار بما يثري أجواء الفعالية وعروضها المميزة.

وشهدت النسخة السادسة من الفعالية أعلى نسبة مشاركة حتى الآن، حيث ضمت 63 علامة تجارية؛ أكثر من 10 منها تشارك للمرة الأولى، مثل دار فان كليف أند آربلز وشانيل ولا فابريك دو تومب لويس فيتون وآي دي جنيف، بالإضافة إلى إطلاق تشكيلات جديدة محدودة الإصدار لأكثر من 20 علامة ساعات عالمية وإماراتية، بما فيها شركة أحمد صديقي وأولاده.

وتضمنت قائمة الإعلانات الرئيسية من أسبوع الساعات دبي 2023 كشف دار الساعات السويسرية الفاخرة أوديمار بيغيه عن شراكتها طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمستقبل، والهادفة إلى تعزيز الابتكار في عالم صناعة الساعات الفاخرة وغيره من المجالات. كما شهدت الفعالية إطلاق علامة فينتاج هورولوجي بإلهام من الرؤية المميزة لعائلة صديقي وبإشراف أبناء الجيل الثالث، لتقدم أفخر الساعات التي تعكس فلسفة العائلة وخبرتها الواسعة في القطاع.

وقالت هند صديقي، المديرة العامة لأسبوع الساعات دبي: «يشكل أسبوع الساعات دبي فرصة لاستكشاف ثقافة الساعات بطريقة فريدة، حيث تقدم المنصة لمحة عن عالم صناعة الساعات وتتيح لعشاق الفخامة لقاء أبرز العلامات الناشئة وصناع الساعات والفنانين ووسائل الإعلام وهواة جمع الساعات الفاخرة. ويسعدنا النجاح في تعزيز حضورنا العالمي والإقليمي مع إطلاق كل نسخة من الفعالية. ونتوجه بالشكر والامتنان لشركائنا الأعزاء والعلامات الرائدة الذين ساهموا في نجاح النسخة السادسة، والذين يقدمون الدعم الدائم لنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع صناعة الساعات الفاخرة، وتسليط الضوء على حضور منصتنا المميز».

واحتفت الفعالية من خلال برنامجها المميز بالمهارات الحرفية المحلية، حيث تعاونت مع علامة هوبلو السويسرية لإطلاق ساعتين جديدتين من تصميم وسام شوكت، فنان الخط العربي الحائز جوائز. كما أعلنت علامة ريزيرفوار عن تعاونها مع الفنان الإماراتي الشهير عبدالله لطفي لتقديم ساعتين تمزجان بتصميمهما المميز بين جمال الفن المعاصر وألق المهارة السويسرية التقليدية. واستضاف الفعالية صفيفة، ورشة العمل الإماراتية لتصميم الأساور الجلدية التي قدمها مجلس إرثي للحرف المعاصرة من خلال صفوف تعليمية.

واستقطبت جلسات منتدى الساعات ومركز الإبداع مجموعة من قادة القطاعات للمشاركة في الحوار وتقديم أول جلسة حوار باللغة العربية، مما أضفى بعداً جديداً على المنصة، وتم بث جميع الجلسات الحوارية مباشرة وتسجيلها، وهي تتوفر للمشاهدة على قناة أسبوع الساعات دبي على يوتيوب.

ويعود أسبوع الساعات دبي في عام 2024 من خلال النسخة العاشرة المتنقلة لمنتدى صناعة الساعات.

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