«تاكسي دبي» تزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي

المصدر: وام

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أعلنت شركة تاكسي دبي، عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 62,475,000 إلى 74,970,000 سهم عادي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 135 و139 مليون درهم تقريبًا تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

ويبقى حجم الطرح دون تغيير عند 624,750,000 سهماً عادياً تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 549,780,000 سهم عادي لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562,275,000 سهم عادي تمثل 88% من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 28 نوفمبر 2023، في حين تنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 29 نوفمبر.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

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