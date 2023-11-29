وزارة الموارد البشرية والتوطين تضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية قد ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وقالت الوزارة إن بياناتها كشفت عن تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الوزارة أنه تم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ “التوطين الصوري” من مزايا برنامج “نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

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