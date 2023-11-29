دبي تمنح عقد تطوير «الجزيرة» بـ 4.4 مليارات

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مجلة «ميد» أن شركة «وصل» للعقارات منحت عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) لشركة هندسة البناء الحكومية الصينية، ومقرها بكين، للبدء ببناء مشروع منتجع «الجزيرة» في دبي.

ويعد عقد بناء «الجزيرة»، التي ستضم 1400 غرفة فندقية، هو الأكبر الذي يتم منحه في دبي منذ عام 2017. ومن المقرر أن يستقبل «الجزيرة»، وهو مشروع ضخم لشركة «وصل» يمتد على جزيرة صناعية مساحتها 10.5 هكتارات قبالة ساحل جميرا، ثلاثة فنادق ستصبح هي القطعة المركزية في هذا التطوير.

وأعلن عن المشروع لأول مرة في عام 2017، بهدف تطوير الجزيرة الواقعة بالقرب من برج العرب، وفي وقت الإعلان قبل ست سنوات، تم الكشف عن خطط لتطوير المشروع الذي تبلغ مساحته 3.5 ملايين متر مربع ليصبح فندقاً ومنطقة ترفيهية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز