«هايكاب جروب» لإدارة أصول الانبعاثات الصفرية تتوسع في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «هايكاب جروب»، شركة إدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة، والتي تركز في صميم أعمالها على الهيدروجين النظيف، افتتاح مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي لدعم توسعها الاستراتيجي في المنطقة.

كما كشفت «هايكاب جروب» أيضاً، عن خطط لإطلاق صندوق استثماري خليجي ومقره دولة الإمارات، والذي سيستثمر في الشركات التي تساهم في جهود التحول إلى الطاقة ذات الانبعاثات الصفرية، وسلسلة إمدادات الهيدروجين النظيف.

ويعد دخول «هايكاب جروب» إلى أسواق المنطقة خطوة مهمة للغاية، ففي حين أن الهيدروجين الأخضر يمثل حالياً جزءاً صغيراً من إجمالي إنتاج الهيدروجين، هناك حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة بالبنية التحتية للطاقة المتجددة والحلول المبتكرة لنقل وتخزين الهيدروجين.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يؤكد دخول هايكاب جروب إلى سوق أبوظبي العالمي مكانة العاصمة كمركز للتمويل المستدام، وبينما نمضي في عصر التحول هذا، تظل التنمية المستدامة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي».

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