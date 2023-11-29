«سويد ون».. مشروع في قلب دبي بمساحات مكتبية 500 ألف قدم مربعة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم، و«سويد آند سويد»، شركة التطوير العقاري العالمية ومقرها دبي، عن إطلاق مشروع عقاري جديد بعنوان «سويد ون»، وهو مبنى مكتبي من الدرجة الأولى يقع في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا النابضة بالحيوية.

من يتوقع الانتهاء من تشييده في 2026، وذلك بحضور أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وماهر سويد، الشريك الإداري والمؤسس لشركة "سويد آند سويد".

وسيتم تطوير المشروع الذي من يتوقع الانتهاء من تشييده في 2026، على مساحة 500 ألف قدم مربع، بما يتماشى مع المواصفات الهندسية ومعايير التصاميم التي تتميز بها «سويد آند سويد»، ليُضاف بذلك إنجاز آخر إلى محفظتها من المشاريع التجارية الناجحة، والتي تضم مقرات عدد من الشركات الدولية، بما فيها «فيزا»، و«أوراكل»، و«غوغل».

وتماشياً مع النمو القياسي خلال السنوات الأخيرة بمنطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع، فإن المبنى الجديد يأتي استجابة للحاجة المُلحة لتوفير مساحات مكتبية فاخرة جديدة، حيث سيتمتع المستأجرون بمجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات ومساحات صف سيارات فسيحة الزوار.

وقال أحمد بن سليم: «يأتي المشروع الذي سيضم مرافق عصرية ضمن 500 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية الفاخرة من الدرجة الأولى، تتويجاً لمسيرة النمو المشهودة في مركز دبي للسلع المتعددة، وتأكيداً على التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات النوعية والعروض الدولية لمجتمع الأعمال في قلب دبي، وينسجم المشروع مع رؤيتنا في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بينما نواصل مساعينا المبذولة نحو تعزيز نمو وازدهار هذه المنطقة».

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