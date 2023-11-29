CredibleX تحصل على ترخيص في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت CredibleX، عن حصولها على ترخيص تنظيمي معتمد من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. مما يسمح للمنصة مزاولة نشاطها والعمل ضمن إطار تنظيمي قوي لإطلاق خدماتها وتعزيز الثقة بين عملائها وشركائها في المنطقة.

كما وأعلنت المنصة عن عقد شراكات مع سوق أبوظبي العالمي باعتبارها الشريك الوحيد في مجال التكنولوجيا المالية لمنصة التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة «Numou». فضلاً عن عقدها شراكات أخرى في قطاع الخدمات المالية وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

ومن خلال التمويل المدمج سوف تلعب CredibleX دوراً محورياً في ريادة النقلة النوعية في المنطقة ودعم الشركات لتزويد عملائهم بحلول التمويل الفوري والموثوق على نطاق واسع. وتستهدف المنصة ومن خلال نموذج أعمالها الأول على مستوى المنطقة الوصول إلى 20.000 شركة خلال 2024.

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