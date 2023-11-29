«المركزي» وبنك الصين يجددان اتفاقية مقايضة عملات البلدين

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي أمس، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للمصارف المركزية.

وقّع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في هونغ كونغ، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبان جونغ شينغ، محافظ بنك الصين الشعبي، وبحضور الشيخ سعود علي المعلا القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ.

ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، (35 مليار يوان صيني) مدة 5 سنوات، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بتسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر جدوى وكفاءة.

بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للمصارف المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع «الجسر» لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للمصارف المركزية بغية تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً، كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال خالد بالعمى: «يبرز قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين، عمق العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، ويجسد التزام المصرف المركزي ترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية».

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