«أبوظبي التجاري» ينضم إلى «تحالف خفض الانبعاثات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر الذي أطلقته الأمم المتحدة، والذي يجمع تحت مظلته أكثر من 130 مؤسسة مصرفية عالمية يصل إجمالي حجم أصولها إلى 74 تريليون دولار، بهدف تمويل الجهود للانتقال إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسرنا انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية وهو التحالف الذي يمثل أكثر من 40 % من الأصول المصرفية العالمية. وسيحرص البنك على أداء دور فاعل والمساهمة في تحقيق استراتيجية المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الالتزام بتخصيص محفظة للتمويل المستدام تبلغ 125 مليار درهم بحلول عام 2030».

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