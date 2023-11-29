مصرف عجمان يطلق خدمات الدفع الدولية الفورية

المصدر: عجمان - البيان

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أطلق مصرف عجمان شراكة استراتيجية مع ماستركارد لإطلاق خدمات الدفع الدولية لتحويل الأموال بين الأفراد عبر تطبيق مصرف عجمان للخدمات المصرفية الرقمية. وبفضل هذه الشراكة، سيوفر مصرف عجمان خدمات التحويلات المالية الفورية عبر قنواته الرقمية في أكثر من 40 دولة.

وتماشياً مع الاستراتيجية الرقمية لمصرف عجمان، فإن من أبرز نقاط هذا التعاون تقديم خدمات التحويلات الفورية والمدمجة بسلاسة في تطبيق «مصرف عجمان للخدمات المصرفية الرقمية»، وإن حل تحويلات مصرف عجمان الذي تدعمه ماستركارد، يسمح للأشخاص بتحويل الأموال في أنحاء العالم آنياً تقريباً.

وقال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: «ملتزمون الإسهام في مسيرة التنمية في دولة الإمارات بتوفير أحدث الخدمات المالية».

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