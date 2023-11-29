إماراتي رئيساً جديداً لقسم الأوراق المالية في بنك «إتش إس بي سي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك HSBC «إتش إس بي سي» تعيين نبيل البلوشي كرئيس لقسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وباعتباره عضواً أساسياً في فريق القيادة الإقليمي لبنك HSBC، فسيساعد نبيل في تنفيذ استراتيجية نمو HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاستفادة من نقاط القوة التنافسية للبنك في تمويل رأس المال والحلول المعقدة لدعم العملاء الذين يرغبون في الاستثمار والتوسع دولياً.

وقال نبيل البلوشي: «بالنظر إلى تاريخ HSBC العريق والطويل في المنطقة وانتشاره الواسع على المستوى الدولي، فإنني أتطلع قدماً إلى ربط الشركات والعملاء بشبكة عالمية من رأس المال والإمكانات، وتزويدهم بالحلول المتخصصة في مجالات التمويل وتدفقات العملات الرقمية، وفتح عالم من الفرص للعملاء عبر الأسواق في آسيا وأوروبا والأمريكتين».

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