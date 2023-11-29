«الإمارات دبي الوطني» و«إرغوفان» يطلقان مشروعاً تجريبياً لإدارة البصمة الكربونية للشركات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن قيام شركة «إرغوفان» - المتخصصة في مجال التكنولوجيا المناخية والمالية والتي استثمر فيها البنك مؤخراً ـ بإطلاق برنامج تجريبي لنشر حلها المخصص لإدارة الانبعاثات الكربونية «أزلت» بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وتم تنفيذ مشروع إثبات المفهوم مع شركة «إيكوس إلكتريك»، وهي أحد عملاء بنك «دينيزبنك»، المملوك بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أثبت الحل المخصص «أزلت» دوره كأداة حيوية ساعدت «إيكوس إلكتريك» في تحديد أبرز مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ حملات لخفض هذه الانبعاثات بالاستناد إلى البيانات.

ويسلط هذا المشروع التجريبي الناجح الضوء على الإمكانات الكبيرة لحل «أزلت» القائم على مفهوم البرمجيات كخدمة «ساس»، في مساعدة الشركات والشركاء الماليين على اكتساب فهم أفضل لانبعاثاتهم الكربونية والحد منها. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني و«إرغوفان» عن خططهما لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها وتعويضها.

تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في الانبعاثات، وقلما تدرك حجم بصمتها الكربونية نتيجة قلة الوعي وضعف القدرة التنظيمية على تحقيق الاستدامة، وعدم امتلاكها أدوات رقمية للعمل المناخي تكون سهلة النشر والاستخدام وفعّالة من حيث التكلفة.

وفي هذا السياق، تهدف «إرغوفان» إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداة رقمية سهلة الاستخدام للشروع في قياس انبعاثاتها الكربونية وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن بما يساعد في نهاية المطاف على خفض هذه الانبعاثات. وتهدف هذه الشركة الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ أيضاً إلى دعم مساعي الشركات الصغيرة والمتوسطة في إزالة الكربون عبر توفير أدوات التمويل المستدام لتسريع تقدمها بهذا المجال.

وتم تصميم حل «أزلت» والمقرر إطلاقه رسمياً مطلع عام 2024، لطرحه وفق مفهوم البرمجيات كخدمة «ساس». ويهدف إلى تبسيط عمليات جمع وإدارة البيانات وتعزيز موثوقيتها، وقياس البصمة الكربونية للشركات وتقليلها وتعويضها بدقة (أي عبر النطاقات 1، 2 و3 للانبعاثات). كما يوفر هذا الحل بنية تحتية فعّالة وقابلة للتطوير لقياس الانبعاثات الكربونية للمؤسسات المالية، مما يتيح أساساً قوياً للمنتجات المستدامة التي تقدمها.

وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «في خضم التركيز المكثف على العمل المناخي، من الضروري للمؤسسات المالية تبني أدوات رقمية متقدمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد. ويؤكد طرح حل «أزلت» من «إرغوفان» على التزام البنك بحفز مسار التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا».

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