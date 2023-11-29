مؤشر سوق دبي يستعيد مستوى 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.35% أو ما يعادل 14.02 نقطة، أمس، مسجلاً 4008.61 نقاط، وهو أعلى مستوى في 7 جلسات، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 2.3 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 677.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «وطنية إنترناشيونال» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفعا 3% و2.7% على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «بنك الإمارات للاستثمار»، وتم تنفيذ الصفقة على عدد 914.2 ألف سهم بقيمة 111.4 مليون درهم بسعر تنفيذ 121.9 درهماً للسهم الواحد.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم الإمارات «ريم للاستثمار» 2.2%، و«سوق دبي المالي» 2.1%، و«إمباور» 1.8%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.13%، و«دبي الإسلامي» 0.55%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 113.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 58.9 مليون درهم، ثم مصرف عجمان جاذباً 43.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 83.98 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 172.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 88.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.27% إلى مستوى 9541.13 نقطة، ليربح السوق 6 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 225 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 114.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 74.2 مليون درهم، ليغلق عند 3.55 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم أسمنت الخليج 5.9%، وإي أس جي ستاليونز 3.9%، ودانة غاز 2.56%، والياه سات 2.3%، وأبوظبي التجاري 1.8%.

سيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 8.3 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم بنهاية أول من أمس إلى 3.552 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و677.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و523.47 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 372.4 مليون سهم عبر تنفيذ 20.1 ألف صفقة.

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