«ستاندرد آند بورز» تعدّل نظرتها لـ«الوثبة الوطنية للتأمين» إلى إيجابية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز العالمية» للتصنيفات الائتمانية رسمياً عن قيامها بتعديل نظرتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين من مستقرة إلى إيجابية، كما قامت في الوقت ذاته بتثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها الائتماني للقوة المالية عند مستوى (BBB-)، ما يؤكد الثقة في القدرة المالية للشركة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النظرة المستقبلية الإيجابية لا تشكل انعكاساً للقوة المالية الحالية فحسب، وإنما تشير أيضاً إلى احتمال رفع التصنيف الائتماني للشركة خلال العامين المقبلين، وذلك رهناً باستمرار شركة الوثبة الوطنية للتأمين في تحقيق النمو الكبير في أداء الاكتتاب والتزام الشركة الراسخ بالحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال كعامل محوري وأساسي في تحفيز هذا المسار الإيجابي.

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