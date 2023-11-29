13 مليون دولار أرباح «إنفستكورب كابيتال» الفصلية بزيادة 44 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2024 (لغاية 30 سبتمبر 2023)، وحققت الشركة نمواً إيجابياً ونشاطاً قوياً ضمن أعمالها.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 13 مليون دولار، بزيادة 44 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يعكس هذا النمو فعالية الإدارة القوية في اتخاذ القرارات من قبل إنفستكورب كابيتال في التعامل مع مختلف ظروف السوق.

وتم احتساب العائد على حقوق المساهمين بنسبة 10 % على أساس آخر اثني عشر شهرًا، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 19 مليون دولار أمريكي، مع وصول إجمالي النفقات التشغيلية إلى 3 ملايين دولار. كما بلغت نسبة الأرباح إلى المصروفات 6.3 أضعاف.

وقال تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى شركة إنفستكورب كابيتال: «يسعدنا أن نعلن عن بدء مسيرتنا كشركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي مع انضمام مساهمينا العامين الجدد، من خلال الكشف عن نتائج مالية ملفتة للربع الأول من السنة المالية 2024. نحافظ على التزامنا الراسخ تجاه تحقيق مهمتنا – وإتاحة الوصول إلى الأسواق الخاصة لجميع المستثمرين من خلال أداة استثمارية مبتكرة».

وتعتزم الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 422 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، ما ينتج عائد توزيعات أرباح بنسبة 8.4 % على أساس مطلق ومتناسب وبنسبة 13.5 % على أساس سنوي للمستثمرين بالاكتتاب العام.

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