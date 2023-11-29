اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجموعة «إم بي إم إي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة إم بي إم إي الوطنية العاملة بمجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف توفير حلول رقمية وخدمات تقنية مبتكرة وواجهة برمجية للتطبيقات بالتركيز على الحلول المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لتعزيز الشراكة والاستشارات الاستراتيجية القائمة على رؤية دولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع هيئة البيئة ـ أبوظبي ووزارة التغيير المناخي والبيئة، وإطلاق المبادرات المستدامة التي تعتمد خلالها المجموعة على تطبيق خاصيات EcoMatcher والتي تعزز الممارسات المستدامة في شركات القطاع الخاص.

كما تسلط الاتفاقية الضوء على أهمية تطوير التعاون بين الطرفين في البرامج والمبادرات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل منهم في مجاله.

وقع الاتفاقية عبد الهادي محمد العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة MBME وأحمد القبيسي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وأكد عبدالهادي محمد أن التعاون مع الغرفة إنجاز مهم للمجموعة لما للغرفة من ثقل اقتصادي كبير على المستويين الإماراتي والعالمي.

وقال أحمد القبيسي إن الهدف من الاتفاقية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات هو العمل المشترك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى إمارة أبوظبي، وقال: «نحرص في غرفة أبوظبي على إقامة شراكات وعلاقات بناءة تدعم مساعينا الرامية إلى تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من إطلاق طاقاته الكامنة في إطار منظومة تنافسية ومتطورة.

ومن شأن اتفاقيتنا مع مجموعة MBME أن تساعدنا على الاستفادة من خدمات المجموعة المتميزة».

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