«أرادَ» تفتتح «شَجَر» في مجتمع الجادة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت «أرادَ» مؤخراً مبادرة «شَجَر»، وهي عبارة عن مشتل ضخم يتضمن أكثر من 130,000 شجرة تتم العناية بها قبل زراعتها في مجتمعات أرادَ، وتتيح للزوّار فرصة للتعرّف على مختلف أنواع الأشجار التي ستحتضنها تلك المجتمعات العصرية. ويمثل «شَجَر» أحد أكبر المشاتل الزراعية على مستوى الإمارات العربية المتحدة، حيث يمتد على مساحة تزيد على 1.6 مليون قدم مربع.

هذا، وتعدّ مبادرة «شَجَر» وجهة تعليمية مبتكرة، حيث تم تصميمها للعناية بالأشجار وتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد العائلة. ويضم الموقع مركزاً للزوّار يتضمن جولات تعريفية مع مرشدين متخصصين، إضافة إلى مقهى فاخر وسط محيطٍ كثيف من الأشجار المورقة والنباتات الخضراء.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تلعب الأشجار دوراً محورياً في جميع مجتمعات أرادَ، فضلاً عن أهميتها من النواحي الجمالية والصحية والبيئية في أي مجتمع عصري».

وأضاف: «ستتيح لنا مبادرة شَجَر نشر الوعي حول فوائد الأشجار، إضافة إلى تسليط الضوء على مدى أهمية الإدارة الفعالة والمستدامة للموارد الطبيعية». وتمتاز المجتمعات الثلاثة التي تطوّرها شركة أرادَ في الشارقة – بما في ذلك مجتمع مَسار في ربوع الطبيعة والذي يتضمن أكثر من 50,000 شجرة – إضافة إلى المشاريع القائمة في دبي بمساحاتها الخضراء على نطاقٍ واسع.

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