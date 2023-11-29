«أڤيڤا» تركّز على الرقمنة لتسريع خفض الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

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تشارك أڤيڤا، المتخصصة عالمياً في البرمجيات الصناعية والتي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، في مؤتمر الأطراف لتبرز دور البيانات في الاقتصاد الصناعي المترابط وأثرها في تسريع المسار نحو مستقبل مستدام.

وسيقوم قادة أڤيڤا بتسليط الضوء على دور الحلول الرقمية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البنية التحتية الصناعية القائمة، وتعزز الكفاءة في سلسلة القيمة وتحقق وفراً قابلاً للقياس في التكلفة فيمكن إعادة استثماره في التقنيات النظيفة.

وقال كاسبر هيرتسبرغ، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا: «على العالم أن يبذل جهوده كافة لخفض النفايات بشكل كبير، كما أن القطاع الصناعي مسؤول عن ربع الانبعاثات العالمية، ولكن عملاءنا يثبتون في كل يوم أن الرقمنة تمكّن الشركات الصناعية من دعم خفض الكربون بشكل قابل للقياس ومن ذلك القطاعات التي تعرف باستهلاكها الكبير للطاقة، ونتطلع في أڤيڤا إلى تسريع ابتكارات الكربون المنخفض، ودعم الدورانية والكفاءة في سلسلة الإمداد، فنحن نريد أن تسهم البرمجيات التي نقدمها في تحوّل تصميم الأعمال الصناعية وكيفية سير عملها، وتسريع العمل المناخي وتضييق فجوة المساواة، كما أن عقد الشراكات مع الشركات والحكومات وقادة المجتمع المدني هنا في مؤتمر الأطراف أمر بالغ الأهمية لتعزيز التفكير المستقبلي والحلول الجمعية التي تسرّع العمل المناخي في أنحاء العالم».

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