عروض تسويقية وثقافية خلال احتفالات عيد الاتحاد في دبي

المصدر: دبي - وام

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تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، هذا العام وخلال فعاليات عيد الاتحاد الـ 52 التي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر، مجموعة واسعة من صفقات التسوق والعروض الترويجية على عدد كبير من العلامات التجارية الأكثر رواجاً في دبي.

ويمكن لسكان مدينة دبي وزوارها الاستمتاع بالعديد من الفعاليات التراثية والثقافية، ومشاهدة المجسمات التي ستتزين بها المدينة خلال هذه المناسبة الوطنية السعيدة، أو تذوق المأكولات اللذيذة في بعض أفضل منافذ المأكولات والمشروبات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نستعد هذا العام لتقديم الفعاليات والعروض التي لا تنسى للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة تكريماً لوحدة وطننا الحبيب وتقدمه، ويسعدنا الإعلان عن تجربة فريدة ومريحة للتسوق مع مجموعة واسعة واستثنائية من تجارب الطعام وعروض التجزئة التي يقدمها العديد من شركائنا في القطاع في المدينة».

وأضاف: «مع انضمام ومشاركة العديد من العلامات التجارية الكبرى في الاحتفال ستشهد المتاجر خلال هذه الأيام عروضاً احتفالية مميزة حيث سيستفيد تجار التجزئة بزيادة في المبيعات وارتفاع نسبتها في نهاية العام، بينما سيتمكن المتسوقون من الحصول على عدد كبير من العروض والتجارب بمناسبة احتفال البلاد بعيد الاتحاد الـ 52».

وستقدم مختلف مراكز التسوق ووجهات تسوق في المدينة كماً هائلاً من العروض الترويجية وخصومات تتراوح بين 25 % و75 % على المجوهرات والأدوات المنزلية وملابس الأطفال ومستحضرات التجميل وغيرها وذلك خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر.

وستتزين كل من مراكز التسوق وناطحات السحاب والشواطئ في دبي، بالأضواء الملونة التي تعكس ألوان علم الدولة.

كما ستقدم الفرق الشعبية عروضاً فنية في عدد من المواقع الرئيسية بدبي وغيرها من الفعاليات الثقافية كفعالية «الدانة في الفرجان» التي ستقام يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، وسيتم خلالها تسليط الضوء على أهمية إحياء التراث البحري من خلال ورش العمل وأنشطة موجهة للأطفال بإشراف الإماراتي مبارك ماشي.

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