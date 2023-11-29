هيئة تنظيم الاتصالات تحصل على شهادة المحاسبة الدولية للقطاع العام

المصدر: دبي- البيان

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حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، على شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (CERT IPSAS)، من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، التي تُعد واحدة من المنظمات العالمية الرائدة والمعترف بها عالمياً في مجال المحاسبة.

وتعد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أول جهة اتحادية تحصل على هذه الشهادة التي تبرز مدى التطور في قدرات وخبرات القوى العاملة في الهيئة في مجال الشؤون المالية، إلى جانب كونها تبرز ريادة الهيئة، والتزامها التميز في مجال الإدارة المالية، واستعدادها لوضع معايير جديدة للشفافية المالية والمساءلة في القطاع العام.

وقال محمد الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: «نحن في «تدرا» نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن سباق التميز لا نهاية له، وعليه فإننا نسعى لأن تكون الثقافة المؤسسية للهيئة قائمة على مبدأ الريادة والتفوق في كل مسارات العمل، ومن عوامل نجاحنا في هذا السياق قوة كوادرنا الوطنية وروح الفريق والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف العليا للهيئة، بما يتناغم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تنص على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».

ويهدف برنامج المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والذي تبنته الهيئة بنجاح، إلى تعزيز ودعم مهارات الموظفين في مجال المالية بتقديم إرشادات شاملة عن التنفيذ العملي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصولاً إلى مرحلة إتقان تساعد على تحسين العمليات المالية وتعزيز الإدارة المالية الشاملة، كما يهدف البرنامج إلى تقديم لمحة عملية عن كيفية استخدام هذه المعايير، باحتسابها معايير معترفاً بها عالمياً على نطاق واسع معياراً للتميز في إعداد التقارير المالية عالمياً.

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