سوق دبي المالي يختتم يعقد 82 اجتماعاً مع 45 مؤسسة استثمارية في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

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اختتم سوق دبي المالي بنجاح مؤتمر المستثمرين العالميين لهذا العام في نيويورك للمرة الثانية في عام 2023، حيث حظي الحدث باهتمام كبير من المؤسسات الدولية الكبرى والمستثمرين، بعد نجاح الدورات السابقة في 2023 التي أقيمت في نيويورك ولندن وسنغافورة. وفي ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين الدوليين لأسواق رأس المال في دبي، عزز هذا الحدث مكانة سوق دبي المالي باعتباره بورصة رائدة لمشاركة المستثمرين المؤثرة.

وشارك في المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع جي بي مورجان في الفترة من 20 – 21 نوفمبر، 11 شركة مدرجة في دبي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، سوق دبي المالي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بنك دبي الإسلامي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، بنك الإمارات دبي الوطني، إمباور، سالك، تعليم، والأنصاري للخدمات المالية.

واختتم المؤتمر بعقد 82 اجتماعًا فرديًا مع كبار الممثلين من 45 صندوقًا دوليًا، مع تقديم رؤى مبتكره حول الفرص الاستثمارية لأسواق رأس المال في دبي. كما أتاح المؤتمر أيضًا للشركات المدرجة فرصة لعرض إنجازاتها من خلال الاجتماعات التفاعلية مع مديري المحافظ الدولية والمؤسسات العالمية ومجموعة من الخبراء في القطاع والمستثمرين العموميين.

وتضمن المؤتمر منتدى الأعمال الافتتاحي لمجلس دبي، الذي استضافته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للمرة الأولى في الولايات المتحدة. وجمعت الجلسة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لعرض أجندة دبي الاقتصادية D33 وفرص السوق التي تقدمها دبي للنمو المستقبلي. كما رحب منتدى الأعمال بمجلس دبي بشخصيات بارزة من القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى قادة الحكومة والشركات العالمية التي تتخذ من دبي مركزاً لعملياتها.

وشمل المنتدى حلقة نقاش مغلقة مع هادي البدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسدك دبي، ومحمد أغا، رئيس قطاع الأعمال التجارية في ماستركارد. وقد أدارت الجلسة إدوينا فيتزموريس، الرئيس التنفيذي لشؤون نجاح العملاء في شركة ارنست ويونغ. وقد قدمت أفكارهم معرفة قيّمة حول مكانة دبي البارزة باعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً ودورها في إتاحة فرص جديدة للشركات لتوسيع نموها العالمي.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي العالمي وناسدك دبي: «يسعدنا أن نعود إلى نيويورك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من جولاتنا الترويجية للمستثمرين الدوليين لهذا العام، حيث إن المستثمرين الأجانب يشكلون ما يقرب من 48 % من قيمة التداول خلال النصف الأول من العام، كما وصلت حصتهم في القيمة السوقية 20 % بحلول نهاية شهر يونيو 2023. كما نشهد طفرة في الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو ما يتجسد في الاكتتاب المميز لشركة تاكسي دبي المرتقب. ويؤكد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الرابع هذا العام جهودنا الرامية إلى تطوير الأسواق المالية في دبي، ورفع مستوى النشاط التجاري وجذب الاستثمارات من المستثمرين المحليين والعالميين. نتطلع إلى جمع المزيد من الشركات المدرجة مع المستثمرين الدوليين في العام المقبل».

وقال هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يعد تطوير وتعزيز سوق رأس المال في دبي ضرورة أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33. وتدعم دائرة الاقتصاد والسياحة دبي بشكل فعال مبادرات سوق دبي المالي للتواصل مع المستثمرين الدوليين وإظهار إمكانات قوية للنظام البيئي. وتماشيًا مع هذا الالتزام، فإن مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة في مؤتمر المستثمرين العالميين لسوق دبي المالي وتنظيم منتدى الأعمال في مجلس دبي في نيويورك يسلط الضوء على أهمية اتباع نهج دبي أولاً من خلال عرض المزايا التنافسية التي تقدمها دبي. كما قدمت هذه الأحداث -منصة للتواصل شخصيًا مع كبار المديرين التنفيذيين للشركات الاستثمارية التي تقع مقرها في الولايات المتحدة والمكاتب العائلية. ونحن ملتزمون معًا بتعزيز بيئة استثمارية مزدهرة ونتطلع إلى الاستفادة من جهودنا الجماعية لدفع الازدهار الاقتصادي المستمر في دبي».

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