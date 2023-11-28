غرفة عجمان تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 مع موظفيها ومتعامليها

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، بحضور المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

كما حضر الاحتفالية في ساحة غرفة عجمان المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات وموظفو الغرفة ومتعاملو الغرفة والجمهور.

واستهلت الفعاليات بالسلام الوطني والذي قدمته الفرقة العسكرية، وشمل برنامج الاحتفالية مجموعة من الفعاليات منها فقرة مسابقات تضمنت عدداً من الأسئلة والمعلومات عن الإنجازات وعن تاريخ دولة الإمارات، إلى جانب عرض الفرقة الحربية.

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