سوق دبي الحرة تحتفل بعيد الاتحاد الـ52 ببرنامج حافل بالأنشطة

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت سوق دبي الحرة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، حيث اجتمعت جميع الإدارات في برنامج من الأنشطة التي استمتع بها كل من الإماراتيين وزملائهم المغتربين في المكتب الرئيسي للشركة في أم رمول.

افتتح راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وصلاح تهلك، المدير التنفيذي المشترك للعمليات، الاحتفالات رسمياً بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وفي إطار الاحتفالات، استمتع المديرون التنفيذيون والموظفون في سوق دبي الحرة بمعرض إماراتي خارجي في المقر الرئيسي لسوق دبي الحرة. استعرض المعرض التقاليد والتاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمن عوامل جذب مثل الألعاب الإماراتية التقليدية، وزخرفة الحناء، وكشك سيلفي 360 درجة، والرسم على الحقائب، والطهي الحي للمأكولات الإماراتية التقليدية، والتي شارك فيها الموظفون بفعالية قبل حفل تقطيع الكعكة.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة: "بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات، نحن نفخر بما حققته هذه الدولة خلال هذه السنوات وهذا الاحتفال هو وسيلة مثالية للاحتفال بكل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة. لعرض.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل سوق دبي الحرة أنشطتها بالذكرى الأربعين لتأسيسها من خلال العرض الترويجي "تسوق في سوق دبي الحرة وتسوقك علينا" في الأول والثاني من ديسمبر. سيكون هناك 40 فائزًا محظوظًا كل يوم سيحصلون على مشترياتهم مجانًا (ما يصل إلى 1000 درهم). سيتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي وسيتم مفاجأتهم عند مكاتب تسجيل الخروج في جميع مواقع السوق الحرة في دبي.

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