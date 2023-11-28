«ميركاتو» يتيح تجربة وفعاليات لا تنسى في عيد الاتحاد الـ 52

المصدر: دبي - البيان

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يستعد ميركاتو للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يكتسي بألوان العلم الإماراتي وحلة من الأضواء الملونة، مسطراً 52 عاماً من الوحدة والازدهار والنجاح.

ويقدم ميركاتو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية الشيقة بدءاً من 1 ديسمبر ولغاية 3 ديسمبر. تضم الاحتفالات عروضاً حية مذهلة وفعاليات ترفيهية تجسد روح الاتحاد وتراث ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم رقصة العيالة الإماراتية التقليدية بالإضافة إلى كرنفال العيد الوطني.

أما الأطفال فهم على موعد مع ورش عمل فنية مستوحاة من ثقافة وتقاليد العيد الوطني مثل التلوين والرسم على الوجوه بألوان العلم الإماراتي.

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