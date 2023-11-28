الإمارات تستضيف اجتماعات «بنك التنمية الجديد» لمجموعة البريكس لأول مرة في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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تحقيقاً لاستراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، استضافت وزارة المالية اجتماعات مجلس إدارة بنك التنمية الجديد لمجموعة دول البريكس في دبي وذلك خلال الفترة 27 ـ 28 نوفمبر 2023، والذي يعتبر أول اجتماع يعقده مجلس إدارة بنك التنمية الجديد في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية استضافة بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الدولة لخلق الشراكات والتعاون بين هذه البنوك والقطاع المالي والقطاع الخاص في دولة الإمارات والمنطقة لدعم المشاريع المستدامة والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة، والذي يعكس حرص الدولة على التعددية في دعم التنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وتعقد هذه الاجتماعات قبل انضمام دولة الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024 بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، حيث جاء هذا الإعلان خلال اجتماع رؤساء الدول الخمس في أغسطس الماضي في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ15 لـ«بريكس».

وحضر الاجتماعات من جانب بنك التنمية الجديد (NDB) لدول البريكس، ديلما روسوف رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للبنك وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وعلى هامش انعقاد الاجتماعات، نظمت وزارة المالية حفل استقبال بحضور رئيسة وأعضاء بنك التنمية الجديد المشاركين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكل من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية والعالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لتعزيز الشراكات بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في الإمارات.

وكانت دولة الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس في أكتوبر2021. ويمثل دولة الإمارات في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً. وانتخب البنك ثريا حامد الهاشمي في يوليو 2023 لشغل منصب عضو بمجلس الإدارة لتصبح بذلك أول إماراتية وعربية تشغل منصباً بهذا المستوى الرفيع ضمن بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه في يوليو 2015 من قبل الدول المعروفة بدول البريكس (BRICS)، وهي البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

ويقع مقر بنك التنمية الجديد في مدينة شنغهاي الصينية مع مكاتب إقليمية في كل من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والمشاركة بالأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في الالتزامات الجماعية لتحقيق هدف النمو القوي والمستدام والمتوازن، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية.

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