ماجد الفطيم تخطط لافتتاح 5 مواقع عمل مرنة بمساحة 7000 قدم مربعة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة ماجد الفطيم، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، عن خطتها لافتتاح 5 مساحات عمل حديثة من علامتَي ريجس وسبيسز في سلطنة عُمان ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع إنترناشيونال وورك بليس (آي دبليو جي)، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة.

ويأتي الإعلان عن هذه المواقع الجديدة ضمن مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم بعدما سجلت آي دبليو جي أعلى إيرادات نصف سنوية لها على الإطلاق في تاريخها الممتد 34 عاماً، وذلك بفضل الاعتماد المتسارع على نموذج العمل الهجين. وتفتتح مساحات العمل المرنة أبوابها في مول مصر وسيتي سنتر القرم وسيتي سنتر صحار وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر ديرة. وأدى انتشار نموذج العمل الهجين إلى نمو استثنائي في عدد مراكز آي دبليو جي، إذ افتتحت الشركة 612 موقعاً جديداً على مستوى العالم بين يناير ونهاية سبتمبر من سنة 2023. وبعد افتتاح المراكز الجديدة، سيصل عدد المواقع التي تشغلها شبكة آي دبليو جي في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 136.



وسيوفر ريجس القرم مكان عمل بمساحة 805 أمتار مربعة عند افتتاحه في شهر يناير من سنة 2024 في سيتي سنتر القرم، حيث يتضمن جميع المرافق ووسائل الراحة التي يحتاجها العملاء، وسيشكل المركز مساحة ملهمة للتركيز والتواصل والتعاون مع الزملاء والعملاء والشركات الأخرى المتقاربة في الأفكار.



وتُعد صحار، الولاية الساحلية الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي مسقط، موقعاً مهماً لتوسيع الحضور في عُمان، ويمتد مركز ريجس صحار الجديد على مساحة 704 أمتار مربعة في سيتي سنتر صحار، حيث يشكل أول مكان عمل حديث ومرن يوفر حلولاً لنموذج العمل الهجين في المنطقة.



وتُعد مصر، ولا سيما القاهرة، من أسرع المواقع نمواً في المنطقة، ومن المخطط افتتاح مركز سبيسز في يوليو من سنة 2024 على مساحة 2220 متراً مربعاً في مول مصر، شمالي العاصمة المصرية، ويُحدث المركز تأثيراً كبيراً في بيئة العمل في القاهرة. ويوفر مركز سبيسز في مول مصر، بوصفه عاشر مواقع آي دبليو جي في مصر، العديد من المرافق في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا المتنامي، ومن ذلك مكاتب خاصة وغرف اجتماعات ومساحات عمل مشترك ومساحات إبداعية.



وستحتضن دبي اثنين من أماكن العمل الهجينة الجديدة، حيث تُعد الإمارة الأكثر تعداداً بالسكان في دولة الإمارات، ويمتد مركز ريجس معيصم الحديث على مساحة 1877 متراً مربعاً في سيتي سنتر معيصم، حيث يفتتح أبوابه في شهر أغسطس من العام المقبل، ويُتاح ريجس ديرة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات في شهر أغسطس من سنة 2024، حيث سيغطي مساحة 1180 متراً مربعاً في سيتي سنتر ديرة.



وتشير التوقعات إلى أن أماكن العمل المرنة ستشكل 30% من جميع العقارات التجارية بحلول سنة 2030، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده السوق والناجم عن اعتماد الشركات من مختلف الأحجام نموذج العمل الهجين على المدى الطويل، وتتيح آي دبليو جي للشركاء الاستفادة من قطاع سريع النمو، وتقدم لهم الدعم عبر تجربة لا مثيل لها.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: «تتيح لنا شراكتنا مع آي دبليو جي دمج أوقات العمل والراحة بسلاسة لعملائنا، ونعمل على إنشاء بيئات مبتكرة ومرنة لتمكين الأفراد والأعمال من تحقيق النمو في قلب وجهات التسوق المتميزة التابعة لنا».



وبهذا الصدد، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس آي دبليو جي: «يسرنا الإعلان عن التعاون مع شركة ماجد الفطيم لتوفير أماكن عمل مرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسهم أماكن العمل الحديثة والاحترافية التي نوفرها في تعزيز الابتكار والتعاون والإنتاج، ما يدعم نمو الأعمال ونجاحها في المنطقة، وتستفيد من مرافق ممتازة ومتوافرة في مكان العمل، فضلاً عن إمكان الوصول إلى شبكة عالمية تتضمن نحو 4000 موقع».



ويشهد الطلب على أماكن عمل مرنة وعالية الجودة ارتفاعاً مستمراً بالتزامن مع زيادة الاعتماد على نموذج العمل الهجين، ويسعدنا التعاون مع آي دبليو جي لتطوير علامتَي ريجس وسبيسز في إطار اتفاقية إدارة ستضيف خمسة أماكن عمل حديثة في عُمان ومصر والإمارات العربية المتحدة.



وتشكل هذه التوسعات والشراكات الاستراتيجية جزءاً من التزام آي دبليو جي توفير حلول أماكن عمل مرنة ومخصصة للاحتياجات المتغيرة للأعمال والمتخصصين في الشرق الأوسط والعالم، وتسهم الشركة في تعزيز فاعلية وكفاءة الأفراد والشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، وذلك بفضل مجموعة متنوعة من الخيارات والمواقع.

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