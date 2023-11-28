عقاري الشارقة تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 بتنظيم فعاليات وطنية

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، بتنظيم فعاليات وطنية متنوعة ومميزة، وذلك بهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الموظفين والمتعاملين والتركيز على إبراز المسيرة الحافلة من العطاء والإنجازات المتواصلة في ظل الاتحاد.

وحضر الاحتفال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، وعبد العزيز راشد آل صالح مدير الدائرة، ومدراء الإدارات والموظفين وبمشاركة المتعاملين من الجمهور والمكاتب والشركات العقارية العاملة في الإمارة الباسمة.

فقرات وطنية متنوعة

بدأ الاحتفال بمسيرة وطنية تقدمها مدراء الدائرة بالإضافة إلى عدد من موظفيها، حيث انطلقت بمصاحبة الفرقة الموسيقية العسكرية، وتبع ذلك السلام الوطني لدولة الإمارات، وتخلل الحفل عروض وفقرات وطنية بمشاركة طالبات مدرسة سما الشارقة الخاصة. ورعى الحفل عدد من الشركات والمؤسسات الداعمة، وهم: شركة تلال العقارية، وشركة أساس العقارية، ومكتب سما الشارقة للعقارات، ومجموعة الثريا العقارية.

وبهذه المناسبة صرح عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة قائلاً: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، حفظهم الله، وإلى كل المواطنين والمقيمين في الدولة، سائلين المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تزداد قوة وتطوراً وأماناً واستقراراً.

وأضاف الشامسي: إن سياسة قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى بناء مجتمع يتميز باقتصاد معرفي تنافسي، وبنية تحتية متكاملة، ورؤية طموحة للمستقبل تهدف إلى أن تكون دولتنا من أفضل دول العالم سعادة وتسامحاً وتقدماً، لتأخذ المكانة التي تليق بها بين الأمم، وفي خضم هذه المسيرة المظفرة يبرز دور مؤسسات الدولة التي عززت هذه الرؤية المستنيرة، ونحن في دائرة التسجيل العقاري نواصل المسيرة من خلال المشاركة الفعالة في بناء وطننا، وتعزيز اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً، ويملك القدرة على المنافسة والتطور والنماء.

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