بيع أرض في القصيص الصناعية الثانية بـ 275 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع أرض سكنية بقيمة 275 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الثانية، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات، أن مساحة العقار بلغت 83854 قدم مربع، ليصل سعر القدم في هذه الصفقة إلى 3279 درهم.

وبغلت قيمة المبيعات العقارية في دبي منذ الصباح 993 مليون درهم عبر 254 صفقة عقارية، فيما تصدرت منطقة القصيص الثانية من حيث قيمة المبيعات، تلتها منطقة نخلة جبل علي عبر مبيعات بلغت 171 مليون درهم، ثم منطقة جميرا باي عبر صفقة واحدة بقيمة 60 مليون درهم.

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