صفقة كبيرة على «الإمارات للاستثمار» بـ111.4 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم «بنك الإمارات للاستثمار».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 914.2 ألف سهم بقيمة 111.4 مليون درهم بسعر تنفيذ 121.9 درهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، ارتفع سهم سوق دبي المالي 2.1%، وإعمار العقارية 1.8%، وأمانات القابضة 1.7%، وإمباور 1.2%، وسالك 0.94%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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