تخفيض رسوم المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع العقاري ودعماً للمستثمرين والراغبين في شراء العقارات في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024 لتصبح رسوم البيع 0.5‎%‎ على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1‎%‎ ، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2‎%‎ .

وأصدر المجلس القرار رقم (31) لسنة 2023م بشأن متابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات والاتفاقيات الدولية واختصاصات الجهات الاتحادية ذات الصلة بأعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية، تُكلّف دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة بمتابعة أعمال المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الإمارة.

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