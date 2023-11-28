التسجيل العقاري بالشارقة تفتح باب التسجيل بجائزة التميز العقاري 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن سعيها لتمكين المجتمع العقاري في إمارة الشارقة، وتحفيزه على تقديم خدمات عقارية متطورة، والرقي به لمستويات جديدة من الريادة والازدهار، أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الإمارة عن إطلاق الدورة الجديدة من جائزة التميز العقاري لعام 2024، وفتح باب التسجيل في فئات الجائزة الأربعة أمام مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة اعتباراً من 4 ديسمبر القادم ولغاية 4 يناير المقبل.

وتضم جائزة التميز العقاري، أربع فئات وهي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك.

تعزيز المنافسة البناءة

وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة "إن النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، وإقبال عدد كبير من المؤسسات والشركات والمكاتب والجهات العاملة في القطاع العقاري في الإمارة على المشاركة فيها، والتنافس على نيل جوائزها، كانت دافعاً كبيراً لنا لإطلاق هذه الدورة الجديدة من الجائزة". مؤكداً "سعي الدائرة من خلال هذه الجائزة وغيرها من البرامج والمبادرات إلى تمكين المجتمع العقاري في الإمارة، وتحفيزه على تقديم خدمات عقارية استباقية ومتطورة وتعزيز جودة الحياة، ومسار البنية التحتية من أجل إسعاد السكان والمتعاملين والرقي بالخدمات المقدمة لهم للوصول إلى أفضل النتائج المنسجمة مع أفضل الممارسات والمقاييس العالمية ذات الصلة".

ومن جانبه قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة "إن الجائزة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة، ومبادراتها العديدة الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري، وتعزيز المنافسة البناءة بين مختلف المؤسسات والجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة والدولة، ودعم النماذج المتميزة منها، وتشجيعها للمضي قدماً في أداء دورها، وتحفيز المؤسسات الأخرى لتطوير عملها، والرقي به لتلبية متطلبات المشاركة في الجائزة، والتقدم للمنافسة مع المؤسسات الأخرى، وهو ما يسهم في تحقيق هدف الدائرة الاستراتيجي في تحقيق استثمار عقاري مستدام يستشرف المستقبل، ويعزز الريادة العالمية للإمارة الباسمة في الاستثمار العقاري".

حرص تام على شفافية الجائزة

ودعا مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري في الشارقة للمشاركة في هذه الجائزة بفئاتها المختلفة، مؤكداً على "حرص الدائرة التام على شفافية الجائزة التي يتولى التحكيم فيها لجنة مشكلة من الخبراء العاملين في القطاع العقاري، والذي لديهم خبرة طويلة الأمد بالعمل في المجال العقاري". مشيراً "أن الدائرة تحرص على المضي بعزيمة وإصرار على درب الريادة والتميز، وتعزيز روح المبادرة والابتكار في جميع مجالات العمل العقاري.

ويمكن لجميع المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في إمارة الشارقة، التسجيل في الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.shjrerd.gov.ae حيث يمكنهم الإطلاع على شروط ومتطلبات المشاركة فيها.

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