مطارات دبي تستقبل دفعة جديدة من المشاركين ببرنامج وجوه المستقبل

المصدر: البيان

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استقبلت مطارات دبي دفعة جديدة من الطلبة الخريجين المشاركين في برنامج وجوه المستقبل، البرنامج التدريبي الهادف إلى استقطاب الجيل القادم من الخريجين الإماراتيين وتمكينهم للعمل في قطاع الطيران.

يأتي هذا البرنامج السنوي في إطار جهود مطارات دبي دعم أجندة التوطين ورعاية المواهب المحلية في قطاع الطيران حيث يتيح للطلبة الخريجين الإماراتيين خاصة من تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فرصة اكتساب المهارات الضرورية والتعرف على سير العمليات في المطار.

يشمل البرنامج ثلاث مراحل رئيسية يتاح للخريجين خلالها تنفيذ مهام وظيفية متنوعة في عدة أقسام حيوية مثل الاستراتيجية والموارد البشرية والعمليات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على مركز مراقبة عمليات المطار، ومدرج المطار مما يوفر فرصة فريدة للمشاركين لاكتساب فهم شامل لتفاصيل العمل في بيئة المطار المعقدة.

وإضافة إلى الخبرة العملية، يتلقى المشاركون ملاحظات وتوجيهات متخصصة من قادة الصناعة إضافة إلى خطة وظيفية محددة. وعند اكتمال جميع مراحل البرنامج، ستتاح للخريجين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة عملية خلال مرحلة التدريب ووفقاً لمتطلبات وحدات الأعمال، فرصة مباشرة حياتهم المهنية في المطار الدولي الأكبر في العالم.

وفي إطار هذا البرنامج، تتعاون مطارات دبي مع عدد من الجامعات المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب الخريجين الإماراتيين المهتمين بالانخراط في قطاع الطيران. يُذكر أنه سيتم استقبال الدفعة المقبلة الراغبة بالانضمام إلى برنامج وجوه المستقبل في مايو 2024.

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