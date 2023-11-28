جامعة «برادفورد» تشكل مجلساً استشارياً للمساهمة بتعزيز النمو في الإمارات ودول «التعاون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة «برادفورد» تشكيل لمجلس استشاري يهدف إلى المساهمة بتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال البروفيسور زاهر عيراني، نائب رئيس جامعة برادفورد: «إن تأسيس المجلس الاستشاري في دبي يمثل نقطة تحول مهمة في مسارنا نحو تحقيق التعليم الشامل وضمان توفير الفرص المتساوية في سوق العمل. ونحن نطمح أن نكون الوجهة التي يمكن للأفراد فيها بالفعل أن يحدثوا فرقًا ويخلقوا تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع. وستكون خبرة وإرشاد أعضاء المجلس مهمة في تحقيق هذه الرؤية».

ووعياً بالحاجة المتنامية للمهارات المهنية، قام فريق الإدارة التنفيذية في جامعة برادفورد، بقيادة نائب رئيس الجامعة، بتشكيل المجلس الاستشاري في دبي. ويضم المجلس مجموعة من الخبراء المتميزين يمثلون مختلف القطاعات مثل غوغل، وجونسون كنترولز إنترناشيونال، ولينكدإن، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وجنرال موتورز، وغيرها من المؤسسات، بهدف تسهيل وضع مناهج دراسية تنظر إلى المستقبل وتلبي الاحتياجات المتطورة لبناء القدرات والمهارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، قال بلال إبده، رئيس هندسة الشراكات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في غوغل: «خلال اجتماع المجلس الاستشاري، تمت مناقشة جوانب حيوية تتضمن توسيع القدرة على التطوير وتحديد معايير النجاح ووضع خطط التنفيذ. وبهدف تعزيز التعاون، اقترحت تشكيل بيئة شراكات تقنية وتعيين ممثل من الجامعة. وتتضمن فرص الشراكة إمكانيات للطلاب لبناء علاقات مع أعضاء المجلس والوصول إلى فرص عمل وبرامج تدريبية».

ويجتمع المجلس الاستشاري في دبي بانتظام لمساعدة الجامعة في الحصول على فهم شامل لاحتياجات سوق العمل في دبي والمنطقة وتطوير برامج تعليمية مهنية بطريقة تعاونية تلبي احتياجات بناء القدرات البشرية على المستوى المحلي والإقليمي. وتتيح هذه الجهود التعاونية تقديم عروض جامعية فعّالة ومرتبطة بحاجيات سوق العمل.

علاوة على ذلك، وقعت جامعة برادفورد أخيرًا اتفاقية تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وهي لاعب مهم في صناعة الألمنيوم على الصعيد العالمي. وضمن هذا التعاون، تم إطلاق برنامج تطوير تنفيذي لموظفي الشركة في دبي. وشهد البرنامج مشاركة عدد من الكفاءات من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وبعد البرنامج التنفيذي للـmicro-MBA، تم اختيار مجموعة أخرى من الموظفين من مستويات إدارية مختلفة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للمشاركة في مدرسة برادفورد الدولية للسيدات في برادفورد في المملكة المتحدة.

وقال سلمان عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في الإمارات العالمية للألمنيوم: «نحن نؤمن أن التعلم المستمر وتبادل المعرفة هما عاملان رئيسيان للنجاح في مجالنا. وتعاوننا مع جامعة «برادفورد» يوفر فرصًا قيمة لموظفينا لتعزيز مهاراتهم، والمساهمة في البحوث الرائدة، والبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية في قطاع الألمنيوم».

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